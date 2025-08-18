EU importeert meer vloeibaar gemaakt aardgas uit Rusland

BRUSSEL (ANP/DPA) - De Europese Unie heeft in de eerste helft van 2025 meer vloeibaar gemaakt aardgas (lng) uit Rusland geïmporteerd. Het landenblok heeft voor bijna 4,5 miljard euro aan Russisch lng ingevoerd. In de eerste zes maanden van 2024 was dit nog iets minder dan 3,5 miljard euro, meldt het Europese statistiekbureau Eurostat.

De EU heeft vooralsnog geen sancties opgelegd op Russisch aardgas vanwege de inval in Oekraïne in 2022. Sommige lidstaten, zoals Hongarije, zijn daar nog afhankelijk van. Op aardolie en steenkool uit Rusland gelden wel sancties.

Eerder dit jaar werd bekend dat de Europese Commissie wil dat de EU na dit jaar geen nieuwe Russische gasdeals meer sluit. Eind 2027 moet alle import van Russisch gas zijn stopgezet. De plannen moeten nog wel worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de lidstaten.