GroenLinks-PvdA wil migratiesaldo van 40.000 tot 60.000 per jaar

Samenleving
door anp
maandag, 18 augustus 2025 om 18:16
anp180825132 1
DEN HAAG (ANP) - GroenLinks-PvdA wil een migratiesaldo van 40.000 tot 60.000 per jaar. "Met deze bandbreedtes doen we recht aan wat migratie betekent voor ruimte, volkshuisvesting, zorg en onderwijs", schrijft de partij in haar concept-verkiezingsprogramma.
Het migratiesaldo is het verschil tussen het aantal mensen dat Nederland binnenkomt en het aantal mensen dat vertrekt. Vorig jaar was dit saldo volgens voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek ongeveer 109.100. De afgelopen jaren komt bevolkingsgroei in Nederland vooral door migratie. Daarbij gaat het om alle soorten migratie, zoals arbeids-, asiel- en studiemigratie.
De vraag naar goedkope arbeidsmigranten moet omlaag, vindt GroenLinks-PvdA. De voordelen van arbeidsmigratie liggen volgens de partij vooral bij bedrijven, terwijl de samenleving en de arbeidsmigranten de nadelen krijgen. "Voor bedrijvigheid die alleen kan bestaan bij de gratie van laagbetaald, slecht werk en uitbuiting van mensen is in Nederland geen plek."
Europees migratiepact
Als het gaat om asielmigratie verwijst GroenLinks-PvdA naar het Europese migratiepact dat volgend jaar in werking treedt. "Een snelle en eerlijke procedure aan de buitengrens moet vluchtelingen duidelijkheid geven over de kans op asiel." Ook wil de partij "perspectief in de regio" om te voorkomen dat mensen de oversteek naar Europa maken.
In december zei GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans dat hij ook naar maatregelen wilde kijken om ervoor te zorgen dat minder asielzoekers naar Nederland komen. Die zelfverklaarde koerswijziging kwam na een rapport van een staatscommissie over bevolkingsgroei. Ook die commissie had het over een migratiesaldo van 40.000 en 60.000 mensen per jaar.
