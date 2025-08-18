ECONOMIE
NVWA: terugroepactie Franse kaas heeft geen zin

Samenleving
door anp
maandag, 18 augustus 2025 om 18:20
anp180825135 1
UTRECHT (ANP) - Franse kazen uit partijen die in Frankrijk zijn teruggeroepen vanwege mogelijke besmetting met de listeriabacterie, zijn ook in Nederland verkocht. Er komen nu echter geen terugroepacties. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ziet daar "geen toegevoegde waarde" in, want de kaasjes zijn over hun houdbaarheidsdatum heen en "naar alle waarschijnlijkheid reeds geconsumeerd".
De NVWA bevestigt dat in Nederland één persoon een infectie heeft opgelopen. De bacterie bij die persoon vertoont "grote verwantschap" met listeriabacteriën bij Franse patiënten. Het verband wordt nader onderzocht, al is dat ingewikkeld. "Ziekte door listeria kan een extreem lange incubatietijd hebben (tot 9 weken), waardoor het vinden van een verband tussen ziekte en consumptie van een bepaald levensmiddel niet altijd mogelijk is", legt de NVWA uit.
Op 20 juni en 30 juli kreeg de NVWA al meldingen over mogelijk besmette kaas. Ook toen was het te laat voor terugroepacties.
