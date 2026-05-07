EU komt met verbod op AI die expliciete beelden genereert

BRUSSEL (ANP/RTR/DPA) - De EU-lidstaten en het Europees Parlement zijn donderdag tot een voorlopig akkoord gekomen over veranderingen binnen de AI-verordening. Ze bereikten onder meer overeenstemming over een verbod op AI-toepassingen die zonder toestemming seksueel expliciete beelden creëren.

Het besluit is een reactie op dergelijke beelden die werden gegenereerd door Grok, de AI-chatbot van Elon Musk. Het verbod, dat nog formeel moet worden goedgekeurd, zou op 2 december in werking treden.

Na negen uur onderhandelen werd in Brussel ook besloten de invoering van enkele elementen uit de wetgeving rond kunstmatige intelligentie uit te stellen. De wijzigingen in de AI-wet, die in augustus 2024 in werking zijn getreden en waarvan de belangrijkste onderdelen stapsgewijs worden ingevoerd, maken deel uit van het streven van de Europese Commissie om een reeks nieuwe digitale regels te vereenvoudigen. Bedrijven hadden geklaagd over overlappende regelgeving en bureaucratische rompslomp die hun vermogen om te concurreren met Amerikaanse en Aziatische rivalen belemmert.