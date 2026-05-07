FNV: HEMA moet afspraken uit oude cao nog steeds toepassen

AMSTERDAM (ANP) - Vakbond FNV klaagt dat HEMA bepaalde afspraken uit de oude HEMA-cao niet meer toepast sinds de keten in 2023 is overgestapt naar de cao Retail Non-Food. Volgens de bond mag dat niet en zou de overgang naar een andere cao geen vrijbrief zijn om arbeidsvoorwaarden te verslechteren.

Hierover dient donderdag een rechtszaak in Amsterdam. Dertig werknemers zijn naar de rechter gestapt en eisen dat HEMA de voor hen gunstigere afspraken uit de oude bedrijfscao toepast bovenop de afspraken uit de huidige cao.

"Denk aan de afrekening van meer- en minuren twee keer per jaar, de verlofopbouw over meeruren en de loonontwikkeling van de HEMA-chauffeurs", zegt FNV-bestuurder Daniëlle Wiek-Meulman. Werknemers zouden op basis van hun eigen contract aanspraak kunnen blijven maken op die oude afspraken.

De zaak is niet alleen relevant voor HEMA-personeel. FNV denkt dat de uitspraak verstrekkende gevolgen kan hebben voor veel meer werknemers die te maken hebben gehad of nog krijgen met de overgang naar een andere cao.