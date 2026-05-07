ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

FNV: HEMA moet afspraken uit oude cao nog steeds toepassen

Economie
door anp
donderdag, 07 mei 2026 om 7:32
anp070526041 1
AMSTERDAM (ANP) - Vakbond FNV klaagt dat HEMA bepaalde afspraken uit de oude HEMA-cao niet meer toepast sinds de keten in 2023 is overgestapt naar de cao Retail Non-Food. Volgens de bond mag dat niet en zou de overgang naar een andere cao geen vrijbrief zijn om arbeidsvoorwaarden te verslechteren.
Hierover dient donderdag een rechtszaak in Amsterdam. Dertig werknemers zijn naar de rechter gestapt en eisen dat HEMA de voor hen gunstigere afspraken uit de oude bedrijfscao toepast bovenop de afspraken uit de huidige cao.
"Denk aan de afrekening van meer- en minuren twee keer per jaar, de verlofopbouw over meeruren en de loonontwikkeling van de HEMA-chauffeurs", zegt FNV-bestuurder Daniëlle Wiek-Meulman. Werknemers zouden op basis van hun eigen contract aanspraak kunnen blijven maken op die oude afspraken.
De zaak is niet alleen relevant voor HEMA-personeel. FNV denkt dat de uitspraak verstrekkende gevolgen kan hebben voor veel meer werknemers die te maken hebben gehad of nog krijgen met de overgang naar een andere cao.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-554733158

Ali B gaat klappen krijgen in de bajes

46430920_m

Ben je verbaasd dat de Middellandse Zee zo smerig is? Gibraltar gebruikt de zee al decennia als open riool

117585092 m

We eten veel te weinig vezels, maar de oplossing is eenvoudig

anp 453372002 1

5 fouten die je moet vermijden bij gebruik van de airfryer

ANP-504945544

Patricia Paay (77) stiller dan ooit: zorgen om gezondheid na valpartij en scheiding

165357693_m

Landen met de hoogste lonen ter wereld. Staan wij in de top 10?

Loading