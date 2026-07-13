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EU-landen akkoord met financiële ruimte boeren om kunstmestprijs

Economie
door anp
maandag, 13 juli 2026 om 11:24
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BRUSSEL (ANP) - De EU-lidstaten hebben maandag ingestemd met een serie maatregelen die landen de ruimte geven boeren financieel te ondersteunen vanwege de hoge kunstmestprijs. Die is onder meer hoog door de afsluiting van de Straat van Hormuz.
De EU neemt de maatregelen uit angst dat boeren minder gaan zaaien of planten voor het oogstseizoen van 2027 door de huidige hoge kunstmestprijs.
Een van de maatregelen is dat betalingen uit het EU-landbouwbudget naar voren gehaald kunnen worden om boeren sneller te helpen. Ook komt er meer geld beschikbaar uit een potje geld bedoeld voor crisissituaties. Verder krijgen landen meer flexibiliteit om de betalingen uit het landbouwbudget in 2027 aan te passen aan de prioriteiten die er dan zijn voor hun boeren.
De maatregelen maken deel uit van een breder pakket over kunstmest dat de Europese Commissie eerder presenteerde. Daarin staat ook de wens om de binnenlandse productie van kunstmest op te schroeven en de leveringszekerheid te verbeteren.
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