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EU-landen brengen 42,6 miljoen vaten olie uit reserves op markt

Economie
door anp
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LUXEMBURG (ANP) - Vanuit Europese lidstaten worden de komende maanden 42,6 miljoen vaten diesel en andere brandstof uit reserves versneld op de markt gebracht. Dat verduidelijkte Eurocommissaris Dan Jørgensen donderdag na afloop van overleg met EU-ministers van Energie. Daarmee voldoet Europa aan de belofte van G7-landen van eerder deze maand om 100 miljoen vaten olie en diesel uit reserves vrij te geven.
Van de ruim 42 miljoen vaten zal "ongeveer de helft uit diesel bestaan", zei Jørgensen.
De G7 sprak af de 100 miljoen vaten vrij te geven in de hoop de hoge energieprijzen te dempen. Dit gebeurde ook onder druk van de Amerikaanse president Donald Trump, die dreigde met een exportbeperking van diesel aan Duitsland en Frankrijk als de voorraden niet zouden worden vrijgegeven.
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