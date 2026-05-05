EU-lidstaten gaan btw-fraude harder aanpakken

Economie
door anp
dinsdag, 05 mei 2026 om 11:49
BRUSSEL (ANP) - De EU-lidstaten gaan btw-fraude in de EU strenger aanpakken, zo hebben de ministers van Financiën dinsdag besloten. De lidstaten gaan hiertoe de samenwerking intensiveren met het Europees Openbaar Ministerie (EPPO) en het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF). De lidstaten en de EU lopen jaarlijks tussen de 12,5 miljard en 32,8 miljard euro mis door fraude met btw.
De fraude wordt vooral gepleegd door georganiseerde misdaadgroepen.
Met de nieuwe afspraken krijgen EPPO en OLAF directere toegang tot belangrijke btw-gegevens van grensoverschrijdende zakelijke transacties in de EU. Het gaat onder meer om informatie van het EU-netwerk voor de bestrijding van btw-fraude Eurofisc.
"We hebben de afgelopen jaren enorme vooruitgang geboekt in de strijd tegen btw-fraude. Maar onze begrotingen lopen nog steeds jaarlijks miljarden euro's mis en de autoriteiten hebben de juiste instrumenten nodig om deze criminele activiteiten sneller aan te pakken", zei de Cypriotische minister Makis Keravnos (Financiën).
