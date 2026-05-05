WHO: virus heeft zich misschien verspreid aan boord van schip

GENÈVE (ANP) - De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) denkt dat aan boord van het Nederlandse schip Hondius mensen elkaar kunnen hebben aangestoken met het hantavirus. Dat zou ook gebeurd kunnen zijn met het Nederlandse echtpaar dat is overleden, zei een deskundige van de WHO. Het staat nog niet vast; de WHO "werkt met die aanname".

Vermoedelijk vond de eerste besmetting plaats buiten het schip, en is het virus later aan boord gekomen, zei Maria Van Kerkhove van de WHO. "Maar we denken wel dat er mogelijk enige besmetting van mens tot mens plaatsvindt tussen mensen met zeer nauwe contacten. Tussen de man en vrouw, mensen die hutten delen, et cetera." Daarom moeten mensen die de patiënten bijstaan zich goed beschermen, zei Van Kerkhove.

Er zijn nog twee bevestigde gevallen van het hantavirus aan boord. Bij een derde persoon wordt volgens de WHO besmetting vermoed.

Passagiers moeten in hun hut blijven. Er zou genoeg eten en drinken aan boord zijn, en er wordt ook gewerkt aan ontsmetting.