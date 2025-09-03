EU-Mercosurdeal klaar voor stemming lidstaten en Europarlement

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie heeft een concreet voorstel van de handelsdeal met Mercosur-landen (Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay) klaar om ter stemming te sturen naar de EU-lidstaten en het Europees Parlement. Dat maakten EU-buitenlandchef Kaja Kallas en Eurocommissaris (Handel) Maroš Šefčovič woensdag bekend.

De Europese Commissie en de Mercosur-landen kwamen in december tot een deal, na ruim twintig jaar overleg. Nog altijd is niet duidelijk of alle EU-lidstaten zullen instemmen met de overeenkomst. Landen zoals Frankrijk zijn bang dat hun eigen landbouw zal inboeten door makkelijkere import vanuit de Zuid-Amerikaanse landen. Ook zijn er zorgen over de voedselveiligheid.

De Europese Commissie heeft in het voorstel geprobeerd de landen tegemoet te komen door een limiet te zetten op bepaalde producten. Zo mag de import van rundvlees vanuit deze landen niet meer zijn dan 1,5 procent van de EU-productie hiervan. Voor kip is dat 1,3 procent. Over voedselveiligheid zegt de Europese Commissie dat ook producten uit Mercosur zich moeten houden aan de strenge voedseleisen van de Unie, maar concreet wordt ze nog niet.

'Mijlpaal'

Volgens de Commissie creëert de handelsdeal de grootste "vrijhandelszone ter wereld, met een markt van meer dan 700 miljoen consumenten". Met de deal verwacht de Commissie dat de export naar de Mercosur-landen met 39 procent (49 miljard) omhooggaat. Daarbij verwacht Brussel vooral een grote export van landbouwproducten, maar ook auto's en farmaceutische producten.

De deal met de Zuid-Amerikaanse landen is voor de Commissie belangrijk om meer handelsstromen te creëren, nu de handel met de Verenigde Staten stagneert door de importtarieven onder president Donald Trump. Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen noemt de deal "een belangrijke mijlpaal voor de economische toekomst van de EU".

Mexico

Verder stelt de Commissie ook een update voor van de handelsovereenkomst met Mexico. Daarin is afgesproken de tarieven op landbouwproducten kaas, gevogelte, varkensvlees, pasta, appels, jam, chocolade en wijn op te schorten. Ook moet het makkelijker worden bepaalde grondstoffen uit Mexico te importeren.

Om het voorstel voor Mercosur en Mexico in werking te laten treden, is een ruime meerderheid van het Europees Parlement en lidstaten nodig.