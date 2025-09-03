VN-comité: zeker 21.000 kinderen in Gaza gehandicapt geraakt

GENÈVE (ANP/AFP) - Sinds het uitbreken van de oorlog in Gaza zijn zeker 21.000 kinderen gehandicapt geraakt. In totaal liepen ongeveer 40.000 kinderen "nieuwe, oorlogsgerelateerde verwondingen" op. Dat meldt het comité dat toeziet op de naleving van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

Volgens het VN-comité hebben veel mensen met een visuele of auditieve beperking in het gebied "geen toegang" tot de Israëlische ontruimingsbevelen, wat evacuatie van deze groep veelal "onmogelijk" maakt. Ook raken de restricties die Israël stelt aan de noodhulp die het gebied binnenkomt, de groep mensen met een beperking bovenmatig, aldus het comité. Waar er op het moment slechts vier, door Israël gesteunde distributiepunten voor noodhulp operationeel zijn in het gebied, waren dat er onder het eerdere VN-systeem zo'n vierhonderd.