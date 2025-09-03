Opnieuw piloot Japan Airlines betrapt op alcoholgebruik

TOKIO (ANP/BLOOMBERG) - Japan Airlines heeft excuses aangeboden nadat opnieuw een van zijn piloten betrapt werd op alcoholgebruik voordat hij de cockpit instapte voor een vlucht. Volgens de Japanse zender FNN werd de gezagvoerder uit zijn functie ontheven nadat was gebleken dat hij alcohol had gedronken in aanloop naar een vlucht van Honolulu naar Nagoya.

Door het incident liepen vorige week donderdag drie vluchten vanuit Honolulu een vertraging op van ongeveer achttien uur. Het voorval volgde op eerdere incidenten met alcoholgebruik door piloten van Japan Airlines, waardoor de luchtvaartmaatschappij eerder had toegezegd strenger toezicht te houden op zijn personeel.

"Wij nemen deze kwestie zeer serieus, vooral omdat dit incident plaatsvond terwijl wij al onder toezicht stonden vanwege meerdere veiligheidsincidenten, waaronder alcoholgerelateerde gevallen. Wij waren bezig met maatregelen om herhaling te voorkomen", meldt de maatschappij.