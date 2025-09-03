ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Opnieuw piloot Japan Airlines betrapt op alcoholgebruik

Economie
door anp
woensdag, 03 september 2025 om 13:38
anp030925132 1
TOKIO (ANP/BLOOMBERG) - Japan Airlines heeft excuses aangeboden nadat opnieuw een van zijn piloten betrapt werd op alcoholgebruik voordat hij de cockpit instapte voor een vlucht. Volgens de Japanse zender FNN werd de gezagvoerder uit zijn functie ontheven nadat was gebleken dat hij alcohol had gedronken in aanloop naar een vlucht van Honolulu naar Nagoya.
Door het incident liepen vorige week donderdag drie vluchten vanuit Honolulu een vertraging op van ongeveer achttien uur. Het voorval volgde op eerdere incidenten met alcoholgebruik door piloten van Japan Airlines, waardoor de luchtvaartmaatschappij eerder had toegezegd strenger toezicht te houden op zijn personeel.
"Wij nemen deze kwestie zeer serieus, vooral omdat dit incident plaatsvond terwijl wij al onder toezicht stonden vanwege meerdere veiligheidsincidenten, waaronder alcoholgerelateerde gevallen. Wij waren bezig met maatregelen om herhaling te voorkomen", meldt de maatschappij.
Vorig artikel

Winklevoss-tweeling stapt in Nederlands bitcoinbedrijf

Volgend artikel

EU-Mercosurdeal klaar voor stemming lidstaten en Europarlement

POPULAIR NIEUWS

ANP-529476807

Nederlanders boeken al massaal zomervakantie 2026: dit zijn de populairste bestemmingen

192404148_m

Ben je een narcist? Dan is dit het type nieuws waar je naar zoekt

shutterstock_2454169241

Cryptoplatform Bitvavo blijkt snoepwinkel voor oplichters: +151% fraude

generated-image (8)

De SGP wil porno verbieden. Een prima idee: porno is slecht

139344017_10159064429539732_7594119713357871571_n-png

Hoe je op taalfouten reageert, zegt iets over je persoonlijkheid

ANP-322673798

Zo maak je de kans zo groot mogelijk dat je sollicitatie slaagt: de 7-38-55-regel