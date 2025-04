EU-ministers hameren op eensgezind optreden tegen tarieven

WARSCHAU (ANP) - De EU-ministers van Financiën zijn het er allemaal over eens dat de Europese Unie eensgezind moet blijven als het gaat om een reactie op importtarieven van de Amerikanen. De Europese Commissie moet de komende drie maanden namens de EU "serieus en constructief de dialoog met de VS voeren", was volgens de Poolse minister Andrzej Domanski (Financiën) de boodschap van de ministers.

De Amerikaanse president Donald Trump zwakte "wederkerige" heffingen voor negentig dagen deze week af voor landen die niet direct tegenmaatregelen nemen. De Europese Commissie besloot daarop de aangekondigde tegenmaatregelen op te schorten en de drie maanden te benutten om met de VS te onderhandelen.

De EU-ministers van Financiën steunen de "doortastende, maar kalme en berekende aanpak van de Europese Commissie", zei Domanski na afloop van de vergadering van de ministers. "De ministers herhaalden dat het belangrijk is om onze burgers en bedrijven te beschermen tegen onnodige economische verstoringen."