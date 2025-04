Wat speelt er in het hoofd van een peuter? Wetenschappers kijken drie generaties terug

Wat gebeurt er in het koppie van een tweejarige? Die vraag proberen wetenschappers in Bristol te beantwoorden. Ze kijken niet alleen naar de ontwikkeling van de allerkleinsten, maar kunnen ook terugblikken naar de gezondheid van hun ouders toen die zelf nog in de wieg lagen.

In het knusse laboratorium van de Universiteit van Bristol spelen peuters spelletjes op tablets terwijl ze een speciale 'muts' dragen die hun hersenactiviteit meet. Ze tikken vrolijk op dansende figuurtjes en zoeken naar verstopte stickers. Maar achter dit speelse gebeuren schuilt serieuze wetenschap.

De onderzoekers, die met de Britse openbare omroep BBC spraken, willen namelijk ontdekken wanneer belangrijke vaardigheden zich ontwikkelen in het kinderbrein. Denk aan het vermogen om impulsen te beheersen, informatie te onthouden en de aandacht ergens bij te houden. Deze eigenschappen blijken cruciaal voor later succes op school.

Meerdere generaties aan data

De moeders van driehonderd onderzochte kinderen zijn zelf al sinds de jaren negentig deel van een groot gezondheidsonderzoek. De wetenschappers hebben dus een schat aan informatie over meerdere generaties. Zo kunnen ze verbanden leggen tussen de gezondheid en ervaringen van de ouders en de ontwikkeling van hun kinderen.

De kleintjes komen regelmatig langs voor hersenscans en spelletjes die hun vaardigheden testen. Zoals een geheugenspel waarbij ze moeten onthouden waar stickers verstopt zijn. Of een test waarbij ze moeten leren omschakelen als een vrolijk gezichtje plotseling ergens anders op het scherm verschijnt.

Tot aan de eerste schooldag

De resultaten van dit onderzoek kunnen onder meer veel betekenen voor het onderwijs. Als we beter begrijpen hoe peuters zich ontwikkelen, kunnen we kinderen die mogelijk moeite krijgen op school veel vroeger helpen. De wetenschappers volgen elk kind tot aan de eerste schooldag om precies in kaart te brengen wanneer belangrijke vaardigheden ontstaan.

Het project heeft trouwens al eerder verrassende ontdekkingen opgeleverd. Zo bleek onlangs dat kinderen die weinig vette vis eten minder sociaal zijn. Ook werd duidelijk dat kieskeurig eten bij peuters, tot opluchting van veel ouders, meestal geen blijvende gevolgen heeft.

Bron: BBC