EU mogelijk strenger voor advertentie- en kaartendiensten Apple

Economie
door anp
vrijdag, 28 november 2025 om 11:06
BRUSSEL (ANP/RTR) - De Europese Commissie heeft aangegeven dat Apple Ads en Apple Maps waarschijnlijk aan de criteria voldoen om als zogenoemde poortwachters te worden beschouwd. Als dat het geval is, legt Brussel de onderdelen van het Amerikaanse techbedrijf strengere regels op binnen de Wet digitale markten (DMA).
Zo moet meer ruimte worden gegeven aan concurrenten en moet het voor consumenten makkelijker worden om tussen diensten te wisselen. De Commissie heeft 45 werkdagen om te beslissen of Apple als poortwachter voor een van deze diensten wordt aangemerkt.
Apple is het oneens met de Commissie. Het bedrijf verklaarde dat Apple Ads geen grote speler is op de markt voor onlineadvertentiediensten in de Europese Unie en een klein marktaandeel heeft vergeleken met concurrenten als Google of Meta. Ook wordt Apple Maps in het landenblok zeer beperkt gebruikt vergeleken met andere kaartendiensten zoals Google Maps en Waze, aldus het techbedrijf.
Kerndiensten
Bedrijven met meer dan 45 miljoen maandelijkse gebruikers en een marktwaarde van 75 miljard euro kunnen worden aangewezen als poortwachters.
Apple heeft de status van poortwachter al voor een groot deel van zijn activiteiten, namelijk de App Store, het iOS-besturingssysteem en de Safari-browser. Die diensten werden twee jaar geleden al aangemerkt als kerndiensten van Apple, wat betekent dat ze worden beschouwd als toegangspoorten voor bedrijven om gebruikers te bereiken. Andere machtige internetbedrijven zoals Amazon en Facebook-moederbedrijf Meta moeten met hun platforms ook aan strengere regels voldoen.
