Richtlijnen Formule 1 nog ongewijzigd ondanks gemor van coureurs

LUSAIL (ANP) - De richtlijnen voor inhaalacties tijdens Formule 1-races worden voor de laatste twee grands prix van dit jaar niet meer aangepast. Dat was een van de uitkomsten van een overleg tussen de twintig coureurs, de internationale autosportfederatie FIA en de stewards bij de Grote Prijs van Qatar. De FIA bracht na afloop een kort verslag naar buiten.

Vooraf was er veel te doen om de zogeheten Driving Standards Guidelines, die sinds 2022 bestaan en onder meer verhelderen wat coureurs wel en niet mogen doen bij inhaalacties. Veel coureurs, onder wie ook Max Verstappen, vinden dat de stewards de richtlijnen verkeerd uitleggen en onterecht straffen uitdelen. Zo was er veel verzet tegen de tijdstraf die Oscar Piastri (McLaren) kreeg na een inhaalactie op Kimi Antonelli (Mercedes) in de Grote Prijs van Brazilië.

De FIA gaf niet al te veel details, maar sprak van een "openhartige discussie, die in een zeer collegiale sfeer verliep". De federatie zegde toe verbeterpunten aan te brengen in het document, maar niet meer dit seizoen. De coureurs brachten bij het overleg in dat ze het belangrijk vinden dat er altijd een ervaren coureur in het panel van de stewards moet zitten. Ook willen ze graag dat er hoorzittingen komen na de race als de stewards aangeven dat ze niet over alle relevante informatie beschikken tijdens de race, aldus de FIA.

Vijf specifieke gevallen waarover onenigheid was tussen coureurs en stewards werden besproken tijdens het overleg. Zo ook een omstreden inhaalactie van Verstappen (Red Bull) op Charles Leclerc (Ferrari) in de Grote Prijs van Mexico, waarbij de coureur van Red Bull buiten de baan kwam.