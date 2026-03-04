ECONOMIE
EU-parlement blijft stemming over handelsdeal VS uitstellen

Economie
door anp
woensdag, 04 maart 2026 om 17:14
BRUSSEL (ANP) - De handelscommissie van het Europees Parlement gaat nog niet stemmen over de handelsdeal met de VS. De stemming over een deel van het akkoord werd vorige week uitgesteld vanwege nieuwe algemene importheffingen vanuit de VS. Een meerderheid van de commissie vindt het nog altijd onduidelijk wat die heffingen betekenen voor de deal die de EU en de VS afgelopen zomer sloten.
De sociaaldemocraten, het liberale Renew, de Groenen en de Linkse fractie willen nog niet stemmen over het opheffen van importtarieven voor Amerikaanse industriële producten en kreeft. Vorige maand werd de stemming ook al uitgesteld, toen vanwege de Amerikaanse dreiging om Groenland te annexeren.
De EVP, de grootste fractie van het parlement, wil wel dat de stemming doorgaat. "Om aan te tonen dat de EU een betrouwbare handelspartner is", schrijft Europarlementariër Jörgen Warbon op X.
