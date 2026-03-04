Turkse bron: Iraanse raket was bedoeld voor Cyprus

ANKARA (ANP/AFP) - De Iraanse raket die woensdag op weg naar Turkije werd neergehaald, was volgens een Turkse bron niet bedoeld voor Turkije. "Wij denken dat hij was gericht op een basis in Grieks-Cyprus maar uit koers raakte", zegt een Turkse functionaris tegen persbureau AFP.

"Turkije was geen doelwit", meent de ingewijde, die niet met naam en toenaam wil worden opgevoerd. Turkije laat in officiële verklaringen in het midden of de raket op het NAVO-land was gericht. Maar de NAVO veroordeelt wel met zoveel woorden het "onder vuur nemen van Turkije door Iran".

De raket bereikte Turkije niet, maar werd volgens het Turkse ministerie van Defensie "tijdig" uit de lucht geschoten. Brokstukken van de luchtdoelraket waarmee dat gebeurde, kwamen wel in Turkije neer.

Een Britse militaire basis op Cyprus, die ook door de Verenigde Staten wordt gebruikt, werd eerder deze week geraakt door een Iraanse drone.