Schade Nederlandse export Golfregio loopt in vele miljoenen

ZOETERMEER (ANP) - De schade voor Nederlandse bedrijven die exporteren naar de Golfregio loopt al snel in de tientallen miljoenen. Dat stelt verladersvereniging evofenedex. In het Midden-Oosten zitten belangrijke knooppunten voor de zee- en luchtvaart. Vervoerders moeten nu uitwijken en leggen de rekening neer bij de bedrijven, stelt de verladersclub.

De gevolgen zijn groot, stelt beleidsadviseur bij evofenedex Casper Roerade. "Een heel groot gebied is aangemerkt als risicovol. Daardoor moet veel lading naar andere plekken toe."

"Het heeft gevolgen voor de import, voor de export en indirect ook voor de vlieg- en vaarroutes", stelt Roerade. De helft van de luchtvaartcapaciteit tussen Europa en Azië maakt een tussenstop in Doha of Dubai, vertelt hij. "En de haven van Jebel Ali is een belangrijke hub in de regio."

De gevolgen voor de consument in Nederland vallen in eerste instantie mee, verwacht Roerade. Uitgaven aan vervoer maken een relatief klein deel uit van de kostprijs. "De consument merkt meer van de gestegen olie- en gasprijs."

Hoge kosten

Om op de bestemming te komen wordt lading noodgedwongen gelost in andere havens. Als dat veelvuldig gebeurt lopen daar de wachttijden op. Die gevolgen sijpelen door. "Dat breidt zich steeds verder uit", stelt Roerade. "De havens aan de westkust van India raken daardoor vol en containers komen vast te zitten."

Bovendien komt de container dan terecht in een haven waar dat niet was gepland. "De container wordt daar achtergelaten en je moet maar zorgen dat het op de juiste plek terechtkomt." Met hoge kosten als gevolg, volgens Roerade.

Medische apparatuur en geneesmiddelen

De export van medische apparatuur en geneesmiddelen vanuit Nederland naar het Midden-Oosten wordt bijvoorbeeld flink verhinderd door de oorlog in Iran. "Dat zijn kwetsbare goederen die per luchtvracht gaan. Maar nu er geen zekerheid is dat het veilig aankomt, moeten er naar alternatieven gezocht worden", stelt Roerade. Het kan ook zijn dat wordt besloten om leveringen uit te stellen, weet hij.

Maar ook bedrijven die producten exporteren naar heel andere regio's voelen de gevolgen. "Er worden al noodtoeslagen gerekend voor transport naar Zuid-Amerika", vertelt Roerade. Dat gebeurt omdat er minder schepen en containers beschikbaar zijn door de verstoringen.