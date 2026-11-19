BRUSSEL (ANP) - Het Europees Parlement en EU-landen willen dat de methaanregels voor de importeurs van gas, steenkool en olie met twee jaar worden uitgesteld. Dat zijn ze afgelopen nacht overeengekomen in een voorlopig akkoord.

De Europese Commissie had al voorgesteld om de strenge registratieregels rondom methaan die vanaf 2027 zouden ingaan voor importeurs met een jaar uit te stellen. Dit vanwege angst over de leveringszekerheid van de energiebronnen ten tijde van de huidige energiecrisis.

Het Parlement en de lidstaten willen uitstel van twee jaar. Dit om "marktdeelnemers en lidstaten de nodige flexibiliteit te bieden om een betrouwbare en veilige energievoorziening te waarborgen", stellen ze in een verklaring. Ook geeft het uitstel importeurs meer ruimte om over twee jaar volledig aan de methaanverordening te voldoen, stellen ze.

Opwarming aarde

Vanaf 2027 zou gedetailleerd moeten worden geregistreerd hoeveel methaan wordt uitgestoten bij geïmporteerd gas en olie. Methaan is een broeikasgas dat sterk bijdraagt aan de opwarming van de aarde. De strenge registratieregels gelden al voor producenten van gas en olie binnen de EU.

Voordat het uitstel officieel is, moet eerst nog een meerderheid van de lidstaten en het Europees Parlement er formeel mee instemmen.

De Groenen binnen het Europees Parlement zien het uitstel als een knieval richting "lobby van de fossiele brandstofindustrie" en de Amerikaanse regering, die sterk tegen de strengere regels is.