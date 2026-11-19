ANTALYA (ANP) - Nederland heeft donderdag tijdens de VN-klimaattop in Antalya formeel de organisatie van een conferentie over fossiele brandstoffen overgedragen aan Ierland en Tuvalu. Aan beide landen de taak om "het momentum vast te houden en te versnellen", zei klimaatminister Stientje van Veldhoven daarbij.

Nederland en Colombia organiseerden afgelopen april de eerste editie van de conferentie, die draait om het "wegbewegen" van het gebruik en de productie van fossiele brandstoffen als olie, gas en steenkool. Over dat onderwerp werd bij de vorige VN-klimaattop in Belém geen overeenstemming bereikt met de zo'n tweehonderd aanwezige landen. Daarom kwam er een aparte top voor, waaraan 57 landen meededen.

Van Veldhoven ziet de conferentie over fossiele brandstoffen als een "extra buitenboordmotor" van de klimaatdiplomatie.