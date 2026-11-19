Van dieetbord naar TikTok-ster

Cottage cheese ligt in Nederland vaak als hüttenkäse in het schap. Het had lang het imago van saaie dieetkost. Dat is voorbij. Op TikTok gaat de korrelige verse kaas door pannenkoeken, pizzadeeg, koekjesdeeg en zelfs ijs. Uit de blender komt een romige basis voor sauzen en dips.

De opmars begon in 2023 met virale recepten voor ijs van cottage cheese. In de Verenigde Staten stegen de verkopen in de twaalf maanden tot half juni 2025 met 20 procent. Sommige merken konden de vraag niet bijbenen.

Op sociale media is de belofte groot: meer spieren, langer een vol gevoel en afvallen . Wat klopt daarvan?

Veel eiwit, weinig calorieën

Het eiwit is echt. In 100 gram cottage cheese zit gemiddeld zo'n 11 gram eiwit, bij ongeveer 90 kilocalorieën en 4 gram vet. Gangbare supermarktmerken halen 12 à 13 gram. Daarmee ligt het boven magere kwark (8,4 gram) en in de buurt van magere skyr (10,6 gram).

Eiwitrijk eten kan helpen om langer verzadigd te blijven. Maar afvallen doe je alleen als je minder energie binnenkrijgt dan je verbruikt. Een schep cottage cheese bovenop je gewone eten levert dus vooral extra calorieën op.

Meer spieren? Alleen als het nodig is

Een gezonde volwassene heeft per dag gemiddeld 0,83 gram eiwit per kilo lichaamsgewicht nodig. Voor iemand van 70 kilo is dat zo'n 58 gram. De gemiddelde Nederlander eet al ongeveer 76 gram per dag.

Meer eiwit dan je lichaam nodig heeft, geeft geen extra spiergroei. Het overschot wordt verbrand of als vet opgeslagen. Fanatieke krachtsporters, kwetsbare ouderen en mensen die herstellen van een ziekte hebben wel meer nodig.

Het addertje: zout

Het grootste verschil op het etiket zit in het zout . 100 gram cottage cheese bevat gemiddeld bijna 1 gram zout. Bij supermarktmerken is dat 0,6 tot 0,8 gram. Magere kwark komt niet verder dan ongeveer 0,1 gram.

Een bak van 200 gram geeft je zo ruim 20 gram eiwit, maar ook 1,2 tot bijna 2 gram zout. Dat is een vijfde tot een derde van het dagmaximum van 6 gram. Dezelfde hoeveelheid magere kwark blijft steken op zo'n 0,2 gram zout.

Let je op je bloeddruk? Dan zijn kwark en skyr de betere eiwitbron. Op brood is het andersom: een portie cottage cheese bevat ongeveer de helft van het zout van een plak oude kaas.

Lekker, niet magisch

Cottage cheese is een prima eiwitbron in een gevarieerd eetpatroon, maar geen wondermiddel. Wil je de TikTok-recepten proberen? Kijk op het etiket, kies een variant met minder zout en vergeet de kwark niet.

De cottagecheese-trend op TikTok draait om het verwerken van de korrelige verse kaas in vrijwel alles: van ijs en pannenkoeken tot wraps en pastasaus. Het product heeft zijn ouderwetse dieetimago ingeruild voor dat van een veelzijdig, eiwitrijk ingrediënt. De hype kwam al in 2023 op gang en werkt nog steeds door in recepten en supermarktverkopen.