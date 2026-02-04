ECONOMIE
EU-parlement gaat weer door met stemming over handelsdeal met VS

woensdag, 04 februari 2026 om 16:18
BRUSSEL (ANP) - De handelscommissie van het Europees Parlement gaat weer verder met de handelsdeal tussen de VS en de EU, meldt Europarlementariër en rapporteur namens de handelscommissie Bernd Lange. Enkele weken eerder was de stemming hierover op pauze gezet vanwege de dreigingen van de VS richting Groenland.
Het gaat om een stemming over een deel van het handelsakkoord, namelijk over de voorstellen voor het afschaffen van de importtarieven voor Amerikaanse industriële goederen en kreeft. De stemming in de parlementaire commissie kan mogelijk op dinsdag 24 februari plaatsvinden. Daarna volgt er nog een stemming waar het hele Europees Parlement aan meedoet.
Lange en zijn partij, de sociaaldemocraten, zijn er nog altijd voor om de stemming uit te stellen. Lange zei eerder de deal pas uit de koelkast te willen halen als de VS "stopt met dreigen", ook los van Groenland. De grootste partij in het parlement, de EVP, zette juist druk om de stemming over de deal snel door te laten gaan.
