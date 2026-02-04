ECONOMIE
EU-lidstaten akkoord over voorwaarden lening 90 miljard Oekraïne

Samenleving
door anp
woensdag, 04 februari 2026 om 16:18
anp040226198 1
BRUSSEL (ANP) - De EU-lidstaten hebben woensdag een akkoord bereikt over de bestedingsvoorwaarden van de lening van 90 miljard euro aan Oekraïne. In principe moet Oekraïne zijn defensiematerieel kopen bij bedrijven uit de EU, uit Oekraïne zelf of uit IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. Alleen als Oekraïne met spoed defensieproducten nodig heeft die in de EU en de drie landen van de Europese Vrijhandelsassociatie (EER-EFTA) niet verkrijgbaar zijn, mogen die onder strikte voorwaarden elders worden aangekocht, zoals in de VS.
Lange tijd waren de lidstaten het oneens over de bestedingsvoorwaarden van 60 van de 90 miljard euro van de EU-lening. 30 miljard euro van de lening is bedoeld als begrotingssteun voor 2026 en 2027, 60 miljard voor defensie-uitgaven. Vooral Frankrijk wilde dat daarvan alleen Europees defensiematerieel mag worden gekocht.
Het Europees Parlement moet nog akkoord gaan met de bestedingsvoorwaarden. Oekraïne heeft het geld in april nodig.
