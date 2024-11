Voorzitter Linda Nooitmeer weg bij NiNsee

AMSTERDAM (ANP) - Linda Nooitmeer vertrekt volgend jaar als voorzitter bij het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee). Ze bevestigt berichtgeving door de NOS. Nooitmeer vervulde die rol acht jaar en vindt het tijd om zich meer te gaan richten op haar baan als bedrijfseconoom. Ze vindt dat er in die acht jaar veel is bereikt.

"Toen ik begon in 2017 was er minder aandacht voor het dossier rond slavernij en ook voor NiNsee. Nu zijn er excuses gekomen van premier Rutte en de koning, waar NiNsee altijd naar heeft gestreefd. Er zijn in het hele land veel comités opgericht om er verder mee te gaan, die kennis delen, voor bewustwording zorgen en bijeenkomsten houden. Het dossier gaat niet meer alleen mensen met Afrikaanse roots aan. Het is onderdeel van de hele maatschappij."

Het NiNsee stelt zich ten doel om bij te dragen aan een fundament voor een gedeelde toekomst op basis van gelijkwaardigheid. Dat doet het instituut door kennis te verzamelen, te beheren, verder te ontwikkelen en in de samenleving te delen, staat op de site.