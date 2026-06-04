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EU past normen voor banken tijdelijk aan om concurrentiezorgen

Economie
door anp
donderdag, 04 juni 2026 om 17:13
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BRUSSEL (ANP/BLOOMBERG) - De Europese Commissie grijpt in om Europese banken te behoeden voor een concurrentienadeel door de invoering van strengere toezichtsnormen. Het dagelijks EU-bestuur stelde invoering van die nieuwe regels rondom kapitaalbuffers al twee keer uit door zorgen over het verschil met lossere Amerikaanse en Britse regels.
De kwestie draait om de invoering van nieuwe regels rondom het toezicht op de handelsactiviteiten van banken. Die vormen het laatste deel van de geüpdatete Basel III-normen die de bankensector voor een nieuwe crisis moeten behoeden. Maar de VS voerden het pakket in afgezwakte vorm in en het Verenigd Koninkrijk stelde de strengste normen uit tot 2028. Internationaal opererende Europese banken vrezen daarom aan strengere kapitaaleisen te moeten voldoen dan concurrenten van buiten de EU.
De Commissie meldt tot 2030 aanpassingen in te voeren die bepaalde eisen rondom risicobeheersing en kapitaalbuffers afzwakken voor banken die een nadeel zouden hebben. Het Europees Parlement en lidstaten krijgen drie maanden om hierover een oordeel te vellen.
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