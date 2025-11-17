Aanklacht tegen verdachten zorgboerderij Wedde verzwaard

LEEUWARDEN (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep de aanklacht verzwaard tegen de verdachten van het mishandelen en vernederen van cliënten op de voormalige zorgboerderij Aurora Borealis in het Groningse Wedde. De reden daarvan is dat de mishandeling voor één mannelijk slachtoffer zwaar lichamelijk letsel tot gevolg heeft gehad. Daarmee opende de aanklager maandag de zitting bij het gerechtshof in Leeuwarden.

De rechtbank in Groningen veroordeelde Paul W. (65) en zijn schoonzoon Michel K. (38) in juli vorig jaar tot gevangenisstraffen van vijf jaar en vier maanden. De twee leidinggevenden van de zorgboerderij werden schuldig bevonden aan de lichamelijke en geestelijke mishandeling van tien bewoners. Naast de celstraf kregen zij een beroepsverbod van tien jaar en vier maanden.

De misstanden op de zorgboerderij kwamen in de openbaarheid via het SBS6-programma Undercover in Nederland. "Ik vond in de vorige rechtszaak dat er heel erg een beeld werd geschetst dat er een sadistische cultuur heerste. Ik wil niet ontkennen dat ik fouten heb gemaakt in mijn werk, maar ik heb altijd getracht bewoners centraal te stellen. Ik was het niet eens met het sadistische beeld. Ik streefde naar een goede woonomgeving voor de cliënten", zei W. bij aanvang van de zitting bij het hof.

De hogerberoepszaak duurt twee dagen. Op de eerste zittingsdag is ook ruimte voor spreekrecht voor een van de slachtoffers, door de zwaardere verdenking. Woensdag op de tweede zittingsdag worden de strafeisen verwacht.