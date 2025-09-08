ECONOMIE
EU-team in VS om sancties tegen Rusland te bespreken

Economie
door anp
maandag, 08 september 2025 om 13:15
anp080925094 1
BRUSSEL (ANP) - Een EU-team dat zich bezighoudt met sancties is momenteel in Washington. Later maandag spreekt het team met zijn Amerikaanse vakgenoten over sancties tegen Rusland. Dat heeft een woordvoerder van de Europese Commissie maandag gezegd.
Meer details over wat later maandag wordt besproken, gaf de woordvoerder niet. Hij zei wel dat de Europese Commissie dit weekeinde contact heeft gehad met de EU-lidstaten over nieuwe sancties tegen Rusland. Volgens de woordvoerder is dat "een normaal onderdeel van de procedure bij het opstellen van sanctiepakketten".
De Europese Unie werkt momenteel aan het negentiende sanctiepakket tegen Rusland. De VS hebben recent gezegd de economische druk op Rusland samen met de EU te willen opvoeren.
