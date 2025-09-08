Israël legt Spaanse vicepremier inreisverbod op

TEL AVIV (ANP/AFP) - Israël weert de Spaanse vicepremier en arbeidsminister Yolanda Díaz. Het inreisverbod volgt op de aankondiging van maatregelen tegen Israël door de Spaanse premier Pedro Sánchez wegens wat hij "de genocide in Gaza" noemde.

De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar beschuldigde Spanje maandag van een anti-Israëlische en antisemitische campagne. Hij zei dat de regering van Sánchez de aandacht wil afleiden van corruptieschandalen in eigen land. De minister kondigde ook aan dat Díaz niet welkom is in Israël en dat er geen contact met haar zal zijn. "We trekken hier vandaag een rode lijn, waarmee we laten zien dat we dit niet langer van hen accepteren," voegde Saar eraan toe tijdens een persconferentie in Boedapest.

Spanje verwerpt de "valse en lasterlijke beschuldigingen" van Israël. Het Spaanse ministerie van Buitenlandse Zaken verklaart dat Madrid "zich niet zal laten intimideren in zijn verdediging van vrede, internationaal recht en mensenrechten".

Spanje is zeer kritisch over de Israëlische oorlog in de Gazastrook. Het land heeft de Palestijnse staat vorig jaar formeel erkend, tot grote woede van Israël. Steeds meer Europese landen gaan over tot erkenning. Een deel doet dat deze maand tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Bijna 150 VN-landen erkennen de Palestijnse staat al. Nederland behoort niet tot die staten en heeft geen plannen voor de erkenning van Palestina.