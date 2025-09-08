ECONOMIE
Israël werpt 'storm' over Gaza als Hamas eisen VS niet inwilligt

Samenleving
door anp
maandag, 08 september 2025 om 13:01
anp080925092 1
JERUZALEM (ANP/RTR) - Israël heeft Hamas naar eigen zeggen "een laatste waarschuwing" gegeven om maandag in te stemmen met de Amerikaanse eis om de resterende Israëlische gijzelaars vrij te laten en zich over te geven. Doet de Palestijnse beweging dat niet, dan zal Israël zijn bombardementen op Gaza opvoeren, schrijft defensieminister Israel Katz op X. De uitspraken zijn van voordat bekend werd dat maandagochtend bij een aanslag in Jeruzalem meerdere doden vielen.
Katz sprak van een "orkaanachtige storm" die de Gazaanse lucht zal vullen en de daken van de "terreurtorens" zal doen schudden, verwijzend naar de hoogbouw waarin Hamas zich volgens Israël ophoudt.
Volgens Gideon Saar, de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, heeft zijn regering ingestemd met het Amerikaanse verzoek tot een staakt-het-vuren, een stap die volgens Saar ook door Trump "duidelijk" zou zijn erkend.
