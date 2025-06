EU waarschijnlijk een van laatste handelsdeals, denkt minister VS

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Europese Unie is waarschijnlijk een van de laatste handelspartners waarmee de Verenigde Staten een handelsovereenkomst sluiten. Die verwachting heeft de Amerikaanse minister van Economische Zaken Howard Lutnick uitgesproken in een interview met zakenzender CNBC.

Lutnick heeft al vaker zijn frustratie geuit over de onderhandelingen met de EU. Maar volgens hem werden de gesprekken intensiever nadat president Donald Trump had gedreigd de importheffingen voor de EU te verhogen naar 50 procent. Aanleiding daarvoor was volgens Trump de trage voortgang om tot een deal te komen. Dat besluit werd uiteindelijk uitgesteld tot 9 juli.

"Ik ben optimistisch dat we er met Europa uit kunnen komen", zegt Lutnick nu in het interview. "Maar Europa zal waarschijnlijk helemaal aan het eind komen."