Vier jaar lang verborgen een vader en zijn kinderen zich in de Nieuw-Zeelandse wildernis. Nu komt er een tragisch einde aan de zaak

Na bijna vier jaar kwam er deze week een dramatisch einde aan een zaak die Nieuw-Zeeland al die tijd in zijn greep hield. Tom Phillips, een vader die in 2021 met zijn drie kinderen verdween, werd maandagochtend door de politie doodgeschoten na een gewapende confrontatie in het plaatsje Piopio. Een van de kinderen was daarbij aanwezig, de andere twee doken pas uren later weer op.

Het verhaal begint net voor kerst 2021. Phillips nam zijn kinderen – Ember, Maverick en Jayda – mee de wildernis van Waikato in, na een conflict met hun moeder. Hij had niet het wettelijk gezag over de kinderen, maar hij wist jarenlang buiten het zicht van de autoriteiten te blijven. Het uitgestrekte en ruige landschap rond het kustplaatsje Marokopa, waar Phillips vandaan kwam, bood hem dekking. Politieacties, beloningen en smeekbedes van de familie leverden weinig op.

Eerder had Phillips al eens negentien dagen met de kinderen in de bush geleefd, zogenaamd om zijn hoofd leeg te maken. Toen hij daarna weer opdook, werd hij aangeklaagd wegens het verspillen van politiecapaciteit. Drie maanden later verdween hij opnieuw, dit keer voorgoed.

Gewapende bankroof

De jaren erna waren er sporadische meldingen en enkele opvallende incidenten. Zo zou Phillips betrokken zijn geweest bij een gewapende bankroof in Te Kūiti en een mislukte overval op een buurtwinkel. De politie sprak van een man die “niet het mainstream leven leidt”, zonder sociale media of bankrekeningen. Boeren in de regio werd zelfs gevraagd hun vee te tellen, omdat werd vermoed dat Phillips zich deels van gestolen voedsel voorzag.

In oktober 2024 leek er een doorbraak toen jonge jagers beelden maakten van een man met drie kinderen in de velden bij Marokopa. Maar ook die zoektocht leverde niets op.

Het fatale moment

Maandagochtend werd de politie gebeld over een inbraak bij een landbouwwinkel. Phillips en een van de kinderen sloegen op de vlucht op een quad, beladen met de buit. Toen agenten de weg versperden, opende Phillips het vuur en raakte een politieman in het hoofd. Kort daarop werd Phillips zelf dodelijk getroffen.

Zijn kinderen werden later veilig teruggevonden. Hun moeder reageerde opgelucht dat de nachtmerrie voorbij was. “Ik heb hen elke dag gemist en nu kunnen we ze eindelijk weer thuis verwelkomen.”

Een gebroken gemeenschap

De burgemeester van Waitomo, John Robertson, sprak van “het slechtst denkbare einde”. Hij benadrukte dat de gebeurtenis een diepe wond slaat in de kleine gemeenschap rond Marokopa, maar ook in de familie van zowel Phillips als de gewonde agent.

Voor de drie kinderen is de nachtmerrie voorbij, maar de vraag blijft hoe een vader en zijn kroost zo lang onzichtbaar konden blijven.