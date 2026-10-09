EU wijst tientallen projecten voor meer kritieke grondstoffen aan

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie heeft tientallen nieuwe projecten geselecteerd die de Europese Unie moeten helpen onafhankelijker te worden van kritieke grondstoffen uit bijvoorbeeld China. De projecten draaien om de winning, verwerking en recycling van kritieke grondstoffen als lithium, nikkel, kobalt en magnesium. Die zijn belangrijk voor bijvoorbeeld de productie van batterijen, maar ook voor de Europese defensie en de ruimtevaart.

In totaal gaat het om 46 projecten uit zestien landen, waaronder Nederland. Ze zijn gekozen uit 102 aanvragen die Brussel heeft ontvangen.

De EU wil de toeleveringsketens van kritieke grondstoffen in het landenblok de komende jaren versterken. Twee jaar geleden is de zogenoemde kritieke grondstoffenverordening (CRMA) in werking getreden. Daarin heeft de EU doelen voor 2030 gesteld. Tegen die tijd wil Brussel met eigen capaciteit voorzien in minstens 10 procent van het jaarlijkse EU-verbruik voor de winning, 40 procent voor de verwerking en 25 procent voor de recycling van kritieke grondstoffen.

Bijna operationeel

Vorig jaar selecteerde Brussel al 47 projecten binnen de EU en dertien daarbuiten. Die zijn momenteel volgens de Europese Commissie goed op weg om operationeel te worden.

Het dagelijks bestuur van de EU verwacht dat alle projecten samen een belangrijke bijdrage leveren aan het halen van de doelen. Zo zouden ze volledig kunnen voldoen aan de streefcijfers voor de winning van lithium, nikkel, zeldzame aardmetalen, magnesium en wolfraam, aldus Brussel. Hetzelfde geldt voor de verwerking van lithium en zeldzame aardmetalen.