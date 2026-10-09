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Eén jeugdzorgkind in Assen kost meer dan miljoen per jaar: 'Exorbitante en bizarre geldbedragen' komen steeds vaker voor

Samenleving
door Redactie
ANP-570726332
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Gemeenten in Groningen en Drenthe zien steeds vaker extreem dure jeugdzorgtrajecten ontstaan voor jongeren die nergens anders terechtkunnen. Drentse en Groninger gemeenten betaalden in drie jaar tijd minimaal 26,2 miljoen euro aan hun duurste individuele jeugdzorgdossiers, blijkt uit een inventarisatie van DVHN bij de 22 gemeenten.
Vrijwel overal klinkt het alarmerende geluid: de hoge kosten trekken een zware wissel op de gemeentelijke begroting. Zo verwacht Assen dit jaar ruim 1,07 miljoen euro kwijt te zijn aan één jeugdzorgcasus. De casus kostte alleen al in de eerste helft van dit jaar 560.000 euro.

'Exorbitant en bizar'

DVHN vroeg deze gegevens begin september op bij de 22 gemeenten nadat wethouder Wietze Potze de gemeenteraad van Westerwolde inlichtte dat die gemeente ruim anderhalf miljoen euro kwijt is voor een jeugdzorgcasus. Potze repte over een "exorbitant" en "bizar" geldbedrag voor de begeleiding en huisvesting van drie kinderen uit een gezin in een vakantiewoning.

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