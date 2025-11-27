EU wil met nieuwe betaalregels consumenten beter beschermen

BRUSSEL (ANP/DPA) - Consumenten in de Europese Unie worden in de toekomst beter beschermd tegen fraude en verborgen kosten bij betalingen. Onderhandelaars van het Europees Parlement en de EU-landen zijn donderdag overeengekomen de bestaande wetgeving bij te werken en aan te vullen. Beide partijen moeten de overeenkomst nog wel formeel goedkeuren voordat de nieuwe betaalregels in werking treden.

Volgens de nieuwe maatregelen moeten alle kosten transparant worden weergegeven voordat een kaartbetaling wordt gedaan of contant geld wordt opgenomen. Dit omvat wisselkoerskosten of kosten voor geldautomaten. Om fraude aan te pakken, moeten betaaldienstverleners zoals banken controleren of de naam en het rekeningnummer van de ontvanger overeenkomen voordat een overschrijving wordt uitgevoerd, zoals nu al het geval is bij directe overschrijvingen in euro's. Als aanbieders fraude niet voorkomen, kunnen ze aansprakelijk worden gesteld voor klantschade.