ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

EU wil met nieuwe betaalregels consumenten beter beschermen

Economie
door anp
donderdag, 27 november 2025 om 11:07
anp271125091 1
BRUSSEL (ANP/DPA) - Consumenten in de Europese Unie worden in de toekomst beter beschermd tegen fraude en verborgen kosten bij betalingen. Onderhandelaars van het Europees Parlement en de EU-landen zijn donderdag overeengekomen de bestaande wetgeving bij te werken en aan te vullen. Beide partijen moeten de overeenkomst nog wel formeel goedkeuren voordat de nieuwe betaalregels in werking treden.
Volgens de nieuwe maatregelen moeten alle kosten transparant worden weergegeven voordat een kaartbetaling wordt gedaan of contant geld wordt opgenomen. Dit omvat wisselkoerskosten of kosten voor geldautomaten. Om fraude aan te pakken, moeten betaaldienstverleners zoals banken controleren of de naam en het rekeningnummer van de ontvanger overeenkomen voordat een overschrijving wordt uitgevoerd, zoals nu al het geval is bij directe overschrijvingen in euro's. Als aanbieders fraude niet voorkomen, kunnen ze aansprakelijk worden gesteld voor klantschade.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-515152877 (1)

Bijna elke hond heeft DNA van een wolf in zich: deze honden zijn het meest wolf

170308065 l normal none

Met deze simpele test meet je je biologische leeftijd

ANP-543109732

Drie goede gewoontes die je immuunsysteem versterken

generated-image (3)

Wat een narcist doet als je hem tegenwerkt: explosieve woede uitgelegd

ANP-540761968

Moeder 'slachtoffer' zaak-Borsato: 'Ik word nerveus als mijn bh-bandje piept'

ANP-533786068

Wolf loopt dwars door Ermelo: "Dier is duidelijk gespannen"

Loading