Ex-premier Bangladesh veroordeeld tot 21 jaar cel voor corruptie

DHAKA (ANP/AFP/RTR) - Ex-premier van Bangladesh Sheikh Hasina is veroordeeld tot 21 jaar cel voor corruptie. Ze kreeg eerder deze maand de doodstraf opgelegd voor misdaden tegen de menselijkheid, maar zit nog in India en negeert bevelen om terug te keren naar Bangladesh.

De rechter oordeelde dat de oud-premier openbaar bezit behandelde als haar eigen bezit en officiële procedures beïnvloedde ten gunste van haarzelf en familieleden. De openbaar aanklager vindt de straf van 21 jaar niet hoog genoeg en zegt in hoger beroep te gaan.

Sheikh Hasina stapte in 2024 onder druk op tijdens studentenprotesten en vluchtte naar India. Volgens de Verenigde Naties leidden haar pogingen om de macht te behouden tot de dood van ongeveer 1400 mensen. Zij zou de opdracht hebben gegeven om honderden demonstranten dood te schieten.

India zegt de mogelijkheden om de voormalige premier over te dragen aan Bangladesh te onderzoeken.