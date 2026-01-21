ECONOMIE
EU wil telecombedrijven makkelijker toegang geven tot netwerken

Economie
door anp
woensdag, 21 januari 2026 om 13:39
anp210126124 1
STRAATSBURG (ANP/RTR) - De Europese Commissie heeft een wetsvoorstel gepresenteerd dat telecombedrijven in de EU makkelijker en langduriger toegang moet geven tot glasvezel- en mobiele netwerken. Daarmee wil Brussel investeringen in sneller en betrouwbaarder internet stimuleren, de regels voor telecomaanbieders eenvoudiger maken en ze beter op elkaar afstemmen.
Met het wetsvoorstel mogen telecombedrijven voor onbepaalde tijd gebruikmaken van netwerken en worden licenties standaard verlengd. Daarmee hoopt de EC de voorspelbaarheid en consistentie voor Europese providers te vergroten.
Ook zou het voorstel bedrijven in staat stellen diensten te leveren in de hele EU, terwijl ze zich slechts in één lidstaat hoeven te registreren, en de aanleg van EU-brede communicatiediensten te stimuleren. De Europese Commissie wil tussen 2030 en 2035 volledige glasvezeldekking in de 27 EU-landen realiseren.
Het wetsvoorstel moet de komende maanden nog worden goedgekeurd door de lidstaten en het Europees Parlement.
