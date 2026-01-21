Karine kon in Winter Vol Liefde na een uur alweer naar huis: er speelde nog iets anders

Karine kwam na een reis van twaalf uur als een wervelwind bij Klaas binnen. Die had het eigenlijk meteen al gezien: dit was niks voor hem. Na drie kwartier kon ze dan ook alweer haar spullen pakken. Maar volgens Karine zelf was er meer aan de hand dan er in beeld is gebracht.

"Hoe meer ik nadenk over wat er is gebeurd, hoe schandaliger ik het vind”, zegt ze tegen Privé. "Ik was ruim twaalf uur onderweg om Klaas te bezoeken. Vooraf had ik een goed gevoel, maar het werd een enorme deceptie. Bovendien moest ik thuis veel regelen, omdat ik mantelzorger ben voor mijn 92-jarige moeder. Ja, ik ben er nog ziek van.”

De reden dat ze weg moest, zou een heel andere zijn dat wat de camera liet zien. Een gesprek met Klaas' dochter over haar in 2016 overleden moeder maakte de B&B-eigenaar kwaad. "Ik had niet met zijn dochter mogen praten, zo liet Klaas me furieus weten”, zegt Karine. "Dat gebeurde net toen de filmploeg mij even apart had gezet, omdat ze hem wilden interviewen over wat hij van mij vond.”

Karine ging er nog over met hem in gesprek. "Hij wilde niet aanhoren dat zijn dochter zelf over haar moeder was begonnen. Klaas is een hork. Hij heeft mij enorm gekleineerd. Die lawine aan bagger zag ik niet aankomen. Ik vind het egoïstisch om iemand na een uur alweer weg te sturen. Ik heb zo veel moeite gedaan. Nu lijkt het alsof ik een hysterisch mens ben.”

Klaas wil verder niet reageren op de ontboezemingen van Karine. "Alles wat Karine over mij zegt, is voor haar rekening.”

Bron: Privé