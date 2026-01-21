Europese Commissie betreurt besluit over rechtszaak Mercosur

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie betreurt het besluit van het Europees Parlement om de vrijhandelsovereenkomst met de Mercosur-landen voor te leggen aan het Europees Hof van Justitie. Dat zei een commissiewoordvoerder woensdag.

Het Europees Parlement stemde woensdag voor de gang naar de rechter. Het parlement vindt dat het proces rondom de handelsdeal niet democratisch is verlopen. Het parlement neemt het de Commissie kwalijk dat zij een voorlopig akkoord met Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay heeft gesloten zonder expliciete instemming van de nationale parlementen.

De commissiewoordvoerder wuift die kritiek weg. De vragen en bezwaren van het Europees Parlement over de handelsdeal heeft de Commissie "al zeer gedetailleerd met het Europees Parlement besproken", aldus de woordvoerder.