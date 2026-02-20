EU zegt uitspraak Hooggerechtshof VS 'zorgvuldig te analyseren'

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie heeft afwachtend gereageerd op de uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof over de importheffingen van president Donald Trump. Een groot deel van de invoertarieven die Trump heeft opgelegd op buitenlandse goederen, is volgens rechters onwettelijk. De EU "analyseert de uitspraak zorgvuldig", zegt een woordvoerder.

De EU "blijft in nauw contact met de Amerikaanse regering", zegt een woordvoerder. De EU probeert duidelijkheid te krijgen over de volgende stappen van de VS "als reactie op deze uitspraak".

De EU blijft ondertussen pleiten voor lagere tarieven. "Bedrijven aan beide kanten van de Atlantische Oceaan zijn afhankelijk van stabiliteit en voorspelbaarheid in de handelsrelatie."