ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VK verwacht gunstige handelspositie met VS te behouden

Economie
door anp
vrijdag, 20 februari 2026 om 17:04
anp200226172 1
LONDEN (ANP/RTR) - Het Verenigd Koninkrijk verwacht dat het zijn "bevoorrechte handelspositie" met de Verenigde Staten behoudt, ook nu het Amerikaanse Hooggerechtshof een groot deel van de tarieven van president Donald Trump onwettig heeft verklaard. Dat stelt de Britse regering in een reactie op de uitspraak.
"Het Verenigd Koninkrijk heeft wereldwijd de laagste wederkerige tarieven en in elk scenario verwachten wij dat onze bevoorrechte handelspositie met de VS blijft", meldt een woordvoerder van de Britse regering.
De Britse regering zegt samen te werken met de Amerikaanse regering "om te begrijpen hoe de uitspraak de tarieven voor het Verenigd Koninkrijk en de rest van de wereld zal beïnvloeden".
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-549708371

Heeft Dilan Yesilgöz haar studie ook niet afgemaakt?

106507871-15573629-image-a-1_1771499624526

Taliban: Mannen mogen slaan, zolang er niets breekt

justitieminister yesilgoz wil rutte opvolgen1689127722

Groot deel van VVD-kiezers nu al negatief over nieuw kabinet

anp200226031 1

Russische gevechtsvliegtuigen gespot bij Alaska

Scherm­afbeelding 2026-02-20 om 07.52.55

Giraffe en struisvogel gaan een epische staarwedstrijd aan in de dierentuin van Memphis

ANP-502595805

Nu al miljoen aan wachtgeld na val Schoof

Loading