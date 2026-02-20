VK verwacht gunstige handelspositie met VS te behouden

LONDEN (ANP/RTR) - Het Verenigd Koninkrijk verwacht dat het zijn "bevoorrechte handelspositie" met de Verenigde Staten behoudt, ook nu het Amerikaanse Hooggerechtshof een groot deel van de tarieven van president Donald Trump onwettig heeft verklaard. Dat stelt de Britse regering in een reactie op de uitspraak.

"Het Verenigd Koninkrijk heeft wereldwijd de laagste wederkerige tarieven en in elk scenario verwachten wij dat onze bevoorrechte handelspositie met de VS blijft", meldt een woordvoerder van de Britse regering.

De Britse regering zegt samen te werken met de Amerikaanse regering "om te begrijpen hoe de uitspraak de tarieven voor het Verenigd Koninkrijk en de rest van de wereld zal beïnvloeden".