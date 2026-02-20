Zelensky klaar voor onderhandelingen op leidersniveau

KYIV (ANP) - Oekraïne is klaar voor onderhandelingen met Rusland op staatshoofdniveau. Dat schrijft president Volodymyr Zelensky in een lang bericht op X. Volgens Zelensky kan dergelijk overleg "de doorslag" geven aan de onderhandeltafel. Ook schrijft hij dat nog afspraken gemaakt moeten worden over "humanitaire onderwerpen" en dat het uitwisselen van (krijgs)gevangenen moet blijven doorgaan. Een gevangenenruil tussen de twee landen acht hij "zeer snel mogelijk".

"We geloven dat er nog echte kansen liggen om deze oorlog eervol te beëindigen", aldus het Oekraïense staatshoofd. "Het vermogen van de internationale gemeenschap om de agressor onder druk te zetten kan helpen verzekeren dat een waardig soort vrede de plaats kan innemen van de oorlog." Zelensky hoopt nog deze maand een nieuwe onderhandelingsronde te kunnen houden. "We gaan ervan uit dat die gespreksronde productief zal zijn."

Volgens Zelensky is hij bijgepraat door zijn team, dat deze week in Genève was om onder bemiddeling van de VS te onderhandelen met Rusland. Die gesprekken noemt hij "niet altijd makkelijk of redelijk". Woensdag zei hij nog niet tevreden te zijn met de voortgang in Zwitserland. "Gevoelige kwesties, mogelijke compromissen en de noodzakelijke ontmoeting van leiders zijn nog niet voldoende aan de orde geweest", zei hij toen.

Op tafel ligt nog onder meer het landverdelingsvraagstuk. Het Kremlin heeft vooralsnog niet ingebonden wat betreft de Russische wens de volledige oostelijke Donbas-regio in te lijven, iets wat voor Kyiv onbespreekbaar is. De Oekraïense grondwet dicteert bovendien dat grondgebied niet eenzijdig kan worden afgestaan. Daarvoor is in ieder geval een referendum noodzakelijk. Vooralsnog is zo'n referendum niet gepland.