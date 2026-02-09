ECONOMIE
EU zet stap richting verdubbeling eigen chipproductie

Economie
door anp
maandag, 09 februari 2026 om 14:34
anp090226130 1
LEUVEN (ANP/RTR) - De Europese Unie heeft een belangrijke stap gezet om haar positie in de productie van chips te versterken. In het Belgische onderzoeksinstituut Imec is een testlijn geopend voor de productie van halfgeleiders. Daarin is 2,5 miljard euro geïnvesteerd door onder meer de EU, nationale overheden en de Nederlandse chipmachinefabrikant ASML.
Het is volgens de Europese Commissie de grootste proeflijn die voortvloeit uit de zogenoemde Chips Act, waarmee de EU haar aandeel in de wereldwijde productie van halfgeleiders tegen 2030 wil verdubbelen tot 20 procent. Europa produceert ook slechts een klein deel van de meest geavanceerde chips.
De proeflijn, NanoIC, moet dat gat deels dichten, doordat de meest geavanceerde apparatuur van ASML beschikbaar komt. Tijdens de test werken bedrijven en onderzoeksinstellingen samen aan chiptechnologie kleiner dan 2 nanometer. Het idee is om uiteindelijk de chiptechnologieën van het lab naar de fabriek te brengen.
