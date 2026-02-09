Starmer ondanks oplopende druk niet van plan op te stappen

LONDEN (ANP/RTR) - De Britse premier Keir Starmer is ondanks grote druk niet van plan op te stappen. Volgens zijn woordvoerder is hij vastberaden om door te gaan met het doorvoeren van zijn beleid en zal hij zich daarop concentreren.

De positie van Starmer wankelt al maanden door slechte peilingen, maar de laatste weken neemt de druk verder toe door de rel rond Peter Mandelson. Starmer had die oud-minister aangesteld als ambassadeur in de Verenigde Staten, terwijl al bekend was dat hij banden had gehad met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Nu er meer details over die relatie naar buiten zijn gekomen, groeit de verontwaardiging.

Starmers stafchef trad zondag af en maandag volgde zijn hoofd communicatie. Britse media omschrijven dit als een cruciaal moment voor de premier, die later op maandag de parlementariërs uit zijn partij Labour toespreekt. Volgens de BBC is Starmers positie "in gevaar". Volgens The Telegraph vecht hij voor zijn politieke leven.

Ophef over belastingfraude

Diezelfde krant schrijft dat in Westminster het gerucht rondgaat dat Angela Rayner zich later maandag openlijk tegen Starmer zal uitspreken. Zij wordt gezien als de meest voor de hand liggende persoon om Starmer op te volgen en heeft zich tot nu toe weinig uitgesproken over het Mandelson-schandaal. Rayner was eerder al plaatsvervangend premier, maar stapte in september op na ophef over belastingfraude.

Andere namen die soms worden genoemd als mogelijke opvolgers zijn Wes Streeting en Andy Burnham. Streeting is minister van Gezondheid en werd volgens Britse media in november al gesteund door tientallen parlementsleden. Burnham is de populaire burgemeester van Manchester, maar heeft geen parlementszetel en kan daardoor nu geen premier worden.