EU zet vraagtekens bij Chinees antidumpingsonderzoek varkensvlees

Economie
door anp
vrijdag, 05 september 2025 om 13:01
anp050925117 1
BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie plaatst vraagtekens bij het antidumpingonderzoek waardoor China nieuwe importheffingen op varkensvlees uit de Europese Unie vaststelt, laat een woordvoerder van de Europese Commissie weten. Volgens de woordvoerder is het onderzoek gebaseerd op ontoereikende data en zijn de heffingen niet in lijn met regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO).
"We hebben kennis genomen van deze beslissing van China en moeten nog besluiten over eventuele vervolgstappen", laat de woordvoerder weten.
China heeft aangekondigd tarieven te heffen tussen 15,6 en 62,4 procent. Dat doet het land op basis van tussentijdse conclusies van een antidumpingonderzoek naar varkensvlees, dat Beijing instelde nadat handelsspanningen met Brussel waren opgelopen. De zegsman laat weten dat de Commissie "alle noodzakelijke stappen" zal nemen om EU-varkensvleesproducenten te beschermen tegen de importheffingen. Over eventuele compensatie wilde hij niets kwijt.
