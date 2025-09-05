RTL kondigt twee verkiezingsdebatten aan

RTL organiseert in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen twee verkiezingsdebatten. Op zondagavond 12 oktober gaan de lijsttrekkers van de vier grootste partijen met elkaar in debat, en een week later doen de lijsttrekkers van zes andere partijen hetzelfde.

Het eerste debat wordt uitgezonden vanuit de Beurs van Berlage in Amsterdam. De presentatie is in handen van RTL Nieuws-presentator Anita Sara Nederlof en de chef politiek van RTL Nieuws, Fons Lambie. Het tweede debat vindt plaats in de studio van RTL Tonight en staat onder leiding van Renze Klamer. RTL Nieuws-duider Frits Wester is ook aan de desk aanwezig.

De partijen die aanwezig mogen zijn worden geselecteerd op basis van peilingen, zegt hoofdredacteur Ilse Openneer. "We baseren ons op de Peilingwijzer tien dagen voorafgaand aan elk debat. Wie uiteindelijk deel zullen nemen aan beide debatten wordt bekendgemaakt via een nieuwsbericht op de app en site van RTL Nieuws."