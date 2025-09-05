ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

RTL kondigt twee verkiezingsdebatten aan

Samenleving
door anp
vrijdag, 05 september 2025 om 13:12
bijgewerkt om vrijdag, 05 september 2025 om 13:15
anp050925118 1
RTL organiseert in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen twee verkiezingsdebatten. Op zondagavond 12 oktober gaan de lijsttrekkers van de vier grootste partijen met elkaar in debat, en een week later doen de lijsttrekkers van zes andere partijen hetzelfde.
Het eerste debat wordt uitgezonden vanuit de Beurs van Berlage in Amsterdam. De presentatie is in handen van RTL Nieuws-presentator Anita Sara Nederlof en de chef politiek van RTL Nieuws, Fons Lambie. Het tweede debat vindt plaats in de studio van RTL Tonight en staat onder leiding van Renze Klamer. RTL Nieuws-duider Frits Wester is ook aan de desk aanwezig.
De partijen die aanwezig mogen zijn worden geselecteerd op basis van peilingen, zegt hoofdredacteur Ilse Openneer. "We baseren ons op de Peilingwijzer tien dagen voorafgaand aan elk debat. Wie uiteindelijk deel zullen nemen aan beide debatten wordt bekendgemaakt via een nieuwsbericht op de app en site van RTL Nieuws."
Vorig artikel

EU zet vraagtekens bij Chinees antidumpingsonderzoek varkensvlees

Volgend artikel

Bescherming Limburgse korenwolf kostte ruim 30 miljoen

POPULAIR NIEUWS

119194573_m

Deze onschuldige gewoonte vergroot je kans op aambeien enorm hard

ANP-3736345

6 tekenen dat je last hebt van een ijzertekort

anp040925136 1

Bosma woedend : afwezigheid PVV bij debat onacceptabel

anp050925066 1

Poetin beklemtoont: ik ga schieten op westerse troepen in Oekraïne

shutterstock_2250627871

Waarom het schadelijk kan zijn om peuters en kleuters te leren lezen

122321049_m

Waarom jij wél met een bonkende kater wakker wordt (en je vrienden niet)