TikTok claimt 200 miljoen actieve gebruikers in Europa

AMSTERDAM (ANP) - Filmpjesapp TikTok heeft naar eigen zeggen inmiddels meer dan 200 miljoen maandelijks actieve gebruikers in Europa. Onder hen zijn 6,7 miljoen mensen in Nederland.

Het van oorsprong Chinese platform telde vorig jaar 175 miljoen Europese gebruikers. De cijfers zijn gebaseerd op 32 landen. Behalve Nederland zijn dat onder meer België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Italië, maar ook landen als Liechtenstein en Malta.

Het is niet bekend hoeveel gebruikers TikTok wereldwijd heeft, maar volgens analisten maken bijna 1,6 miljard mensen regelmatig gebruik van de dienst.