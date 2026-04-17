EU ziet geen tekort vliegtuigbrandstof ondanks IEA-waarschuwing

BRUSSEL (ANP) - Brussel ziet nog altijd geen indicatie van een "wijdverspreid tekort" aan vliegtuigbrandstof in de Europese Unie, laat een woordvoerder van de Europese Commissie weten. Het Internationaal Energieagentschap (IEA) stelde donderdag dat binnen zes weken delen van Europa tegen vliegtuigbrandstoftekorten aan zullen lopen.

Die waarschuwing van de IEA geldt voor Europa, een groter gebied dan alleen de EU, stelt de zegsvrouw. Volgens haar krijgt de EU ongeveer 70 procent van vliegtuigbrandstof van eigen raffinaderijen en wordt de rest geïmporteerd. Hoewel er wel sprake is van "krapte" aan vliegtuigbrandstof, is er nog geen direct tekort, stelt ze.

De Commissie is bezig met voorbereidingen als dat tekort er wel komt door de blokkade in de Straat van Hormuz, aldus de woordvoerder. Ze ging daarbij niet in op eventuele concrete maatregelen die Brussel dan neemt.

Internationale luchtvaartbrancheorganisatie IATA waarschuwt eveneens voor vluchtannuleringen vanaf eind mei door een tekort in Europa.