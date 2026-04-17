Veertien jaar cel en tbs voor drie moorden Rotterdam-IJsselmonde

ROTTERDAM (ANP) - De rechtbank in Rotterdam heeft vrijdag de 25-jarige Sendric S. veroordeeld tot veertien jaar cel en tbs met dwangverpleging voor drie moorden in de Rotterdamse wijk IJsselmonde.

S. schoot in december 2024 en januari 2025 in minder dan twee weken drie mannen dood, op straat. De slachtoffers waren 58, 63 en 81 jaar oud. Hij zegt dat hij in opdracht van stemmen heeft gehandeld. "Alle drie slachtoffers liepen nietsvermoedend over straat. De moorden zijn zinloos en voor de nabestaanden nauwelijks te bevatten. Ze moeten hun geliefde voor altijd missen", zei de rechtbankvoorzitter.

S. is ook veroordeeld voor een steekpartij in juni 2024 in de Mauritsstraat in het centrum van Rotterdam, waarbij hij een 37-jarige man ernstig verwondde.

Het Openbaar Ministerie had een gevangenisstraf van twintig jaar en tbs met dwangverpleging geëist.