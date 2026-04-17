ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Volleyballer Parkinson beëindigt carrière tijdens revalidatie

Sport
door anp
vrijdag, 17 april 2026 om 13:31
anp170426135 1
UTRECHT (ANP) - Volleyballer Michaël Parkinson (34) heeft zijn carrière op het hoogste niveau beëindigd tijdens zijn revalidatieperiode van een kruisbandblessure. Dat meldde de volleybalbond bij de bekendmaking van de 'longlist' voor de wedstrijden van Oranje voor de European League deze zomer.
"We gaan zijn kwaliteit en hem als persoonlijkheid missen", zei bondscoach Joel Banks op de site van de bond. "De zware blessure die 'Parky' vorig jaar opliep was zeer onfortuinlijk. Hij had een ander afscheid verdiend." Parkinson scheurde vorig jaar zijn voorste kruisband tijdens een interland tegen Turkije. Hij kwam 201 keer uit voor Oranje.
Banks stelde een 'longlist' van 24 spelers samen voor de European League, die in juni begint. Bennie Tuinstra ontbreekt nog door een blessure. Wessel Keemink, Michiel Ahyi, Luuc van der Ent, Nimir Abdel-Aziz en Ewoud Gommans zijn alleen in bijzondere gevallen beschikbaar. Zij komen mogelijk in beeld voor het EK in september.
loading

Loading